PaisaVlogs sigue triunfando en la televisión internacional

La nueva temporada de O11CE, que estrenará el lunes 30 de abril, comienza con los Halcones envueltos en un clima de alegría tras derrotar a las Águilas y ganar la Intercopa en una final muy complicada. Todos están felices y creen que lo que sigue es una época más tranquila, pero les espera un desafío aún más importante: jugarán el torneo Continental, un campeonato del que solo participan los equipos que obtuvieron el primer y segundo lugar en la Intercopa de cada región de Latinoamérica.

Por otro lado, los alumnos de quinto año del IAD tienen su cabeza enfocada no solo en el campeonato, sino también en diagramar su plan de carrera: es su último año como estudiantes y cada uno deberá ir descubriendo qué quiere hacer con su vida. En este sentido, será fundamental que logren comprender que la formación de un futbolista no solo implica entrenarse en el deporte, sino también intelectualmente.

Publicidad

En lo que respecta a Gabo, el destino no deja de mover sus hilos para que finalmente pueda descubrir quién es su padre; es la encrucijada de vida más compleja que deberá atravesar. Si hasta ahora tuvo que adaptarse a un mundo nuevo, en esta nueva temporada tendrá que poner a prueba los valores, convicciones y creencias con los que se formó. Paralelamente, un alumno colombiano, Martín Mejía (Paisa Vlogs), llega de intercambio para unirse como refuerzo a los Halcones. Se trata de un habilidoso número 8 que no solo tiene una personalidad muy particular marcada por cierta tendencia a la obsesión potenciada por una inteligencia que supera ampliamente a la media, sino que también esconde un costado muy oscuro. Gabo deberá enfrentarse a Martín para conservar su puesto en Los Halcones.

Por su parte Diego Guevara, el villano que parecía haber sido vencido tras descubrirse que estaba detrás de la venta de jugadores del IAD, tiene guardado un as bajo su manga para vengarse de todos los que intentaron arruinarlo.

Y como si fuera poco, un misterio irrumpe la vida de los alumnos del IAD. Con mensajes encriptados, desafíos extraños y drones que monitorean sus movimientos nadie entiende bien qué está sucediendo. Solo algunos de los personajes reciben estos retos, pero todos están especulando con qué pasará. Los protagonistas de O11CE tendrán que desarticular su mente, adaptarse rápidamente a nuevas reglas y sobre todo, encarar un desafío que es tan novedoso como complejo. La pasión por el juego será la clave para poder triunfar en este universo en donde esencialmente los chicos deben recuperar el amor por la pelota y el juego, y entender al fútbol como un espacio de encuentro y diversión.

Publicidad

¿Podrán Lo Halcones Dorados adaptarse a todos estos cambios y así ganar el torneo? ¿Qué pasará con Gabo y su relación con Diego Guevara? ¿De qué se trata ese mundo misterioso?