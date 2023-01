¡Orgullo colombiano! Marcelo Gutiérrez voló en la Copa Mundo de Lourdes

El colombiano Marcelo Gutiérrez demostró una vez más que es uno de los mejores exponentes del downhill internacional al conquistar la medalla de bronce de la Copa Mundo UCI de Lourdes, en Francia, cita orbital que congregó este fin de semana a los mejores ciclistas de descenso en montaña.

El ganador de la Copa Mundo fue el francés Alexandre Fayolle, con un tiempo de 2:52.758, seguido por el canadiense Mark Wallace, quien paró el cronómetro en 2:56.084, mientras que el colombiano quedó muy cerca del segundo lugar, a sólo 115 milésimas del canadiense, pues registró 2:56.199, para quedarse con la medalla de bronce mundial.

Publicidad

"Antes que nada, qué carrera, es muy emocionante volver a estar en el podio, esta vez no es un secreto que la suerte jugó a favor por el clima, pero soy creyente y Dios sabe cómo hace sus cosas, pues no fue fácil el fin de semana con un resultado flojo el sábado, porque tal vez no arriesgué lo que debía arriesgar", aseguró desde Francia Marcelo.

El caldense agregó: "Pero después de una noche difícil, salí motivado, con un poco de rabia y ganas de dejarlo todo en la pista y la verdad la bajada fue muy buena, tal vez para un top10, pero el clima jugó a favor mío, porque para los últimos 10 corredores la pista se puso muy complicada, bastante difícil y ahí no había nada que hacer, porque no tenían cómo bajar los tiempos".

“Además de satisfecho con el resultado, estoy muy contento con darle este resultado al equipo, porque lo necesitábamos realmente, al mecánico, a Óscar, a Julián, a toda la gente que está alrededor mío, porque esto no sólo me alegra a mí, sino también a todos los que están ahí dedicando el tiempo, a Néstor, así que es un gran resultado para celebrar”, reconoció Marcelo.

El pedalista caldense concluyó: “Ojalá que con este resultado me inspire un poco para lo que viene y me dé muchas ganas para lo que está por delante”.

Publicidad

Con esta medalla de bronce, Marcelo enriquece aún más su palmarés deportivo, que lo tiene como el mejor de su especialidad en Colombia y uno de los mejores del mundo.