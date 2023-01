Olivia Munn recomienda a las mujeres congelar sus óvulos

La actriz Olivia Munn (35) no ha querido arriesgarse a que la biología le juegue una mala pasada, así que hace unos años decidió congelar "un montón" de óvulos por si algún día quiere tener hijos.

"Ya tengo 35 años y estoy en un grupo de riesgo. Años atrás congelé un montón de óvulos. Fui al médico, me hice las pruebas y me dijo: '¿Sabes?, tienes muchos óvulos. Eres muy afortunada'. Una de mis amigas, que tiene mi misma edad, fue al médico, se hizo las pruebas, y le dijeron que su recuento de óvulos era el de una mujer de 50 años. En cambio, yo tenía la cantidad que tienes con 30, 40 años, cuando tienes un montón", contaba Olivia durante el podcast de Anna Faris, 'Anna Faris is Unqualified'.

La actriz, que lleva saliendo casi dos años con el jugador de la NFL Aaron Rodgers (32), cree que todas las mujeres deberían tener sus óvulos congelados pues les evitaría las preocupaciones sobre su reloj biológico, ya que la posibilidad de tener hijos siempre estaría ahí.

"De hecho, he empezado a recomendárselo a mis amigas. Ya no es algo experimental y creo que todas las mujeres deberían hacerlo. Por una vez, no tendrías que estar preocupándote por el reloj. No tienes que preocuparte por tu trabajo ni por nada. Están ahí. Además ¿por qué no hacerlo?", se alegraba Olivia.

Por: Bang Showbiz