Nuevo look de Martín Elías Jr. divide a Dayana Jaimes y Caya Varón

Martín Elías Jr. quiso compartir con sus seguidores una imagen en la que aparece mostrando su nuevo estilo: una trenza corta en la parte de atrás de su cabeza y una moña para sujetar una especie de cresta.

En pocos minutos el pequeño recibió cientos de comentarios de sus seguidores, quienes lo felicitaban por su cambio de imagen y quienes lo criticaba.

Entre esos comentarios se destacó el mensaje que Dayana Jaimes le dejó en su cuenta de Instagram, para recordarle que a su fallecido padre no le hubiera gustado ese aspecto.

“Hijo, a tu papá no le hubiera gustado nada de eso. Trata de vivir cada una de tus etapas como un niño que eres. Te mando un abrazo y un beso. Dios te guarde y te bendiga. Tú tienes luz propia, eres hijo de tu papá y tienes su mismo corazón”, escribió la viuda de Martín Elías.

La respuesta de Caya Varón, madre del pequeño y exmujer del artista, no tardó en responderle que su físico no cambiaba su forma de ser ni sus sentimientos y no dudó en comentar que Martín Elías también había variado de look a lo largo de su carrera, pero luego decidió eliminar el mensaje.

Minutos después Dayana le respondió y se generó toda una discusión en la cuenta del menor, quien permaneció alejado de los comentarios.

“Claudia, con todo el respeto que te mereces, hablas de un pasado de Martín donde aún era una persona inmadura, cuando hablas de su pelo tinturado en carnavales es porque eran carnavales y Martín era una persona adulta, mayor de edad, y aún recuerdo todas las veces que se molestaba por los cortes irreverentes que le hacía a Jr. y no estaba de acuerdo… De corazón te deseo que Dios te de mucha sabiduría para que lo guíes por caminos de luz y estés con él en cada etapa de su vida”, rezaba parte del mensaje de Dayana.

Algunas personas se han puesto a favor de Dayana, mientras que otros decidieron apoyar a Caya y la decisión de dejar que su hijo desarrolle su personalidad a su gusto.