¡No se aguantó más! Natalia Paris le respondió con contundencia a uno de sus críticos

El altercado se dio a raíz de una publicación de Natalia. Resulta que ella publicó un clip en su cuenta de Instagram en el que sale mezclando música en un tornamesa, una práctica común en su faceta de disyóquey.

Sin embargo, uno de los tantos críticos que abunda en Internet y en redes sociales, se las quiso dar de gracioso con un comentario despectivo. El hombre escribió:

“¿Pregúntale si sabe qué es un pentagrama?”

Es probable que este individuo jamás imaginó que París le fuera responder. Enseguida, la hermosa antioqueña con cortesía, pero con contundencia, le replicó que ella estudió solfeo desde pequeña y que era claro que sí sabía que era un pentagrama.

Así fue la discusión en cuestión:

Toma de pantalla - Instagram: @nataliaparismodel



"Aquí no se acepta gente mala leche. Mejor no me sigas", dijo con firmeza.

Con esto Natalia París dejó demostrado que lo cortés no quita lo valiente.

