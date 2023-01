¡No más internet lento! Con estos trucos aumentarás la velocidad de conexión

Foto: Pexels

El tiempo que tenemos para nuestros compromisos laborales, académicos o incluso de entretenimiento es muy valioso para desperdiciarlo con una conexión a internet lenta. Así que para quienes no somos expertos en sistemas estas recomendaciones serán de gran ayuda a la hora de mejorar el rendimiento de nuestra velocidad de conexión.

La causa de que nuestro navegador empiece a correr más lento no siempre es un virus, aunque no debemos descartar esta posibilidad, sino las aplicaciones que automáticamente usan ancho de banda mientras se ejecutan en segundo plano, aplicaciones que posiblemente no sepamos que existen y que mientras buscan actualizaciones, comprueban licencias o escanean nuestros archivos consumen la velocidad de conexión.

Siguiendo estos trucos podrás deshabilitar estas aplicaciones y optimizar tu conexión a internet fácilmente desde los ordenadores que funcionan con Windows.

• Después de encontrar las aplicaciones que buscan automáticamente actualizaciones, puedes deshabilitarlas temporal o totalmente.

• Windows Update usa el 40% de nuestro ancho de banda mientras busca actualizaciones del sistema operativo. No dudes en deshabilitarla.

• Muchos de los programas que instalamos detectan la conexión a internet, al hacerlo buscan actualizarse automáticamente. Puedes deshabilitar esta opción en el panel de control, en caso de que debas actualizar uno de estos programas puedes hacerlo de forma manual.

• Deshabilita la opción de escritorio remoto en caso de que no la necesites. Para hacerlo debes ir a Propiedades del sistema > Configuración de acceso remoto > Desmarcar la casilla "Permitir conexiones de Asistencia remota".

Así que antes de perder la paciencia con una conexión lenta, aplica estos trucos y preocúpate por las cosas que realmente debes hacerlo.