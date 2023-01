"No culpen a Jennifer López por la separación de Marc Anthony y Shannon De Lima"

Todo parece indicar que Jennifer López ya no mezcla negocios con placer.

En la edición del 12 de diciembre del tabloide 'Us Weekly', hace referencia a una fuente que alega que Marc Anthony, "todavía ama" a su ex y hará todo lo que sea para volver con ella.

Inclusive si eso fuera verdad, el canal E! News supo que Lopez solo está interesada en hacer música con su exesposo. "Ella no intenta volver con él", dijo una fuente.

El cantante Marc Anthony se separó de su III esposa Shannon De Lima en noviembre pasado, tres meses después de que Jeniffer Lopez terminara su relación con el coreógrafo Casper Smart. "Tan pronto como él escuchó de su ruptura con Casper", le reveló una fuente a Us Weekly. "Marc también quiso separarse".



Cuando Leah Remini apareció en Watch What Happens Live de la cadena Bravo el pasado jueves, la actriz negó que su amiga cercana fuera el catalizador para el tercer divorcio de Anthony. Refieréndose al rápido beso de los ex en escena en los Latin Grammy 2016 , Remini dijo que fue "absolutamente" amistoso. "Esa no fue la razón. La separación de Marc ya había ocurrido, claramente, mucho antes de eso".

"Me pareció un beso inocente entre dos padres y dos amigos", dijo Remini en defensa de sus amigos. "Los amo en escena juntos, amo que todavía se presenten".

El rapero '50 Cent' también estaba en el show y calificó el beso como un "momento genial".

Después de que Remini confirmó que Lopez está soltera, el anfitrión Andy Cohen sugirió que ella jugara a cupido y la juntara con el rapero. "No es una mala idea", dijo 50 Cent. "Jennifer es amiga mía".

Cuando le preguntaron qué pensaba de la posible pareja, Remini le explicó a '50 Cent' que sus previas escapadas sexuales con Vivica A. Fox podrían ser un problema para Lopez. "Esto no es faltarte el respeto: esto tiene que parar", le dijo ella.

"Sí", dijo 50 Cent. "Mataste mi oportunidad con Jennifer Lopez". Este es el video de la entrevista donde se hace referencia al tema de la separación.