Naya Rivera no se privó de ningún antojo durante su embarazo

La actriz Naya Rivera decidió olvidarse de la dieta durante el embarazo de su primer hijo con su marido Ryan Dorsey para no privarse de ningún antojo.

"Me abandoné completamente cuando estaba embarazada. No quería tener que preocuparme por mi peso, así que comí de todo y disfruté a lo grande", confiesa la intérprete en el número de mayo de la revista Fit Pregnancy and Baby.

Sin embargo, una vez nació su pequeño Josey Hollis el pasado mes de septiembre, Naya retomó su estricta rutina de ejercicios para perder los 27 kilos que había ganado.

"Después me dije a mí misma: 'Vale, vamos a ponernos a trabajar'. En realidad no me motiva mucho hacer deporte, no me apetece ir al gimnasio. Siempre me siento perdida, si no tuviese un entrenador personal nunca haría deporte, me iría directa a la sauna. [Tras dar a luz] hice un montón de ejercicios con pesas, algo que no había hecho antes. Llevaba puesta ropa premamá mientras me partía el cu*o a trabajar", añade.

Como madre primeriza, Naya no puede evitar preguntarse si está haciendo el mejor trabajo posible con su pequeño.

"Siempre vas a preguntarte si estás haciéndolo bien, pero es lo que implica ser madre, preocuparte tanto por otra persona que lo único que quieres es hacerlo lo mejor posible".

Por: Bang Showbiz