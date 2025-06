Natti Natasha confirmó que espera de su segundo bebé: mira su barriguita

Este 11 de junio, la reconocida cantante Natti Natasha apareció en su cuenta oficial de Instagram, donde recoge más de 35 millones de seguidores para informar que se encuentra en la dulce espera de su segundo bebé. El anuncio lo hizo por medio de un video, que en cuestión de horas recogió más de 130 mil 'me gusta' en la red social y múltiples mensajes de felicitaciones por parte de los seguidores.

"Un regalo de Dios que llega en el momento perfecto y más deseado (...) A veces los sueños se retrasan pero nunca se cancelan 🙏🏻✨", escribió junto al clip. En la grabación se le aprecia encontrándose con su equipo de trabajo para coordinar temas de su tour como vestuario, los días que se llevará a cabo la gira y los países que visitará; sin embargo, lo que en realidad llamó la atención fue cuando se probó varios atuendos y nada le quedó debido a su pronunciado vientre.

Raphy se tomó un instante para anunciarle al productor del evento que tendrán que posponer las fechas por temas de fuerza mayor, por lo que posteriormente la intérprete de 'Dutty love' dijo: "Ustedes me entenderán, hay cosas que pueden esperar, pero esto no, esta bendición no se puede esconder ni se puede pausar, así que confirmado. Tour 2026, pero con familia agrandada".

Los rumores de un posible embarazo iniciaron hace semanas; no obstante, ninguno de los dos había corroborado la información en redes sociales. Cabe aclarar que la noticia llega después de que la familia enfrentara un difícil momento con la justicia, pues Raphy Pina fue condenado en mayo de 2022 a tres años y cinco meses de prisión por posesión ilegal de armas y cumplió con la pena en mayo de 2024.

El jueves 22 de mayo la pareja celebró los cuatro años de Vida Isabelle, su bebé; por lo que publicó videos recopilando los momentos más importantes de la llegada de la menor. Raphy, por su parte, es padre de otros tres niños (Mía, Rafael y Antonio), que son fruto de relaciones que tuvo en el pasado.

