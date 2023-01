¡Muy sexi! Demi Lovato presume sus poderosas curvas en Instagram

Demi Lovato siempre logra que sus 63 millones de seguidores caigan rendidos ante ella. Esta vez publicó una fotografía donde se dejó ver más sexi que nunca.

En la imagen vemos a la intérprete de 'Sorry Not Sorry' posando frente a un espejo en un traje de baño blanco con negro, acompañado con cerezas. Sin embargo, lo que se robó la atención es el pronunciado escote que tiene.

Publicidad

“Enamorada con este traje de baño”, comentó Demi en su publicación.

En cuestión de horas llegó a tener tres millones de 'Me gusta', sin duda alguna, un récord que muy pocas celebridades logran obtener en redes sociales.

“Es tan sorprenderte ver lo recuperada que esta luego de su trastorno alimenticio. Aparecer completamente sana y segura de si misma es increíble.”, comentó uno de sus seguidores en la instantánea.

Publicidad