Michelle Obama quiere recuperar el 'anonimato' cuando deje la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, afronta la recta final de la presidencia de su marido con la mente puesta ya en el futuro, del que espera que no se vea caracterizado por la atención constante que recibe el matrimonio por parte de los medios de comunicación y que de alguna forma le permita volver a sentirse una simple ciudadana más: sin escoltas y con total libertad de movimiento.

"Mi esperanza es que podamos recuperar algo de la normalidad que teníamos antes en nuestra vida cotidiana, sobre todo en lo relativo al anonimato. Sé que pasará mucho tiempo antes de que podamos volver a ser quienes éramos. Pero suelo bromear con la idea de poder abrir la puerta delantera de mi casa y salir a dar un paseo sin tener que contar con medidas de seguridad o cualquier otro tipo de restricción", confesó la esposa de Barack Obama a la edición estadounidense de la revista InStyle.

De la misma forma, Michelle sueña con un nuevo mundo en el que ni a ella ni al mandatario, evidentemente por su condición de pareja presidencial, se les pueda achacar cualquier emergencia de carácter político, social o económico que pueda tener lugar en su país o, como consecuencia de la intensa acción exterior estadounidense, en cualquier otro rincón del planeta.

"Estaría muy bien también poder abrir el periódico un día, mirar la portada y saber que ninguno de los dos tenemos responsabilidad alguna de las noticias que allí aparecen. Por fin podremos decir que ese ya no es nuestro trabajo", bromeó la también jurista en la misma conversación.

En un tono mucho más serio, Michelle Obama aprovecha la que será una de sus últimas intervenciones públicas como primera dama -una de las más populares en la historia reciente de Estados Unidos- para reivindicar algunas de las iniciativas que ha abanderado en sus ocho años en el puesto, como la campaña con la que animaba a los jóvenes a llevar un estilo de vida saludable a través del consumo de verduras y del ejercicio físico, o la más reciente 'Let Girls Learn' que le ha servido de plataforma para exigir mejoras en el acceso a la educación de aquellas niñas procedentes de zonas desfavorecidas.

"62 millones de chicas en todo el mundo no pueden ir al colegio, y lo primero que se me pasa por la cabeza cuando leo algo tan grave es: 'Esto me podría haber ocurrido a mí'. No sé cómo habría reaccionado si a los 10, 11 o 12 años alguien me hubiera dicho: 'Se acabó, tus sueños se han evaporado para siempre. Vas a tener que dejar la escuela y casarte con alguien que te dobla en edad porque has de tener hijos", alertó en la entrevista.