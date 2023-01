Melissa McCarthy cree firmemente en la existencia de los fantasmas

"Creo que sí que existen (los fantasmas). No sé de qué forma. Pero creo que hay algo ahí fuera. Todos hemos sentido alguna presencia o energía cuando percibimos que un lugar, con el que estamos familiarizados, es distinto por alguna razón", explicaba Melissa en el evento organizado en Nueva York por la revista TIME para homenajear a las 100 personas más influyentes del año.

De hecho, la actriz continúa hablando con sus abuelos fallecidos cuando va en el carro, y mantiene conversaciones muy profundas.

"También creo que una vez que morimos nos quedamos flotando por ahí. Yo sigo hablando con mis abuelos todo el rato. No pienso en ellos como fantasmas, pero hablo con ellos un montón cuando voy en el coche. No sé si eso me convierte en una loca. (¿Por qué cuando voy en el carro?) Supongo que porque estoy sola. Tenemos conversaciones muy profundas", bromeaba Melissa.

La actriz acudió al evento al que también asistieron muchos de los homenajeados, como Caitlyn Jenner, Lewis Hamilton, Julia Louis-Dreyfus o Ariana Grande y Nicki Minaj, que también actuaron durante la gala.

Por: Bang Showbiz