¿Marion Cotillard completa un triángulo amoroso? La actriz niega romance con Brad Pitt

La actriz francesa Marion Cotillard, que está esperando su segundo hijo junto a su pareja Guillaume Canet, ha echado mano de las redes sociales para pronunciarse por primera y última vez acerca de los rumores que la señalan como la culpable del divorcio de Angelina Jolie y Brad Pitt debido a su supuesto romance con el actor. En un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete niega cualquier tipo de vínculo sentimental con Brad Pitt, asegurando que su pareja (padre de su hijo Marcel) es el único hombre que necesita en su vida.

"Esta va a ser mi primera y única reacción al torbellino de noticias que lleva 24 horas en marcha y al que me he visto arrastrada sin pretenderlo. No estoy acostumbrada a realizar comentarios sobre cosas así, o a tomármelas en serio, pero esta situación se está saliendo de control y afectando a personas a las que quiero, por lo que me veo obligada a actuar. Primero de todo, hace muchos años conocí al hombre de mi vida, el padre de mi hijo y del niño que estamos esperando. Es mi amor, mi mejor amigo y el único que necesito en mi vida. Segundo, para aquellos que han dicho que estoy devastada, me encuentro perfectamente, gracias. Ese tipo de historias inventadas no consiguen afectarme. Y a todos los medios y personas que se han apresurado a juzgarme, os deseo sinceramente que os recuperéis pronto de esta decepción".

Para concluir, la actriz ganadora del Óscar ha enviado sus mejores deseos a Angelina y Brad Pitt, junto a quien ha rodado el drama bélico ambientado en la Segunda Guerra Mundial 'Allied', que se estrenará en noviembre.

"Finalmente, espero que Angelina y Brad, dos personas a las que respeto profundamente, encuentren la paz en este momento tan complicado. Con todo mi cariño".