Marilyn Manson desata polémica tras apuntar con un rifle falso a su público

Marin Manson ha vuelto a los escenarios tras el accidente que sufrió el pasado mes de octubre durante un concierto en Nueva York, cuando un elemento decorativo del escenario le cayó encima, rompiéndole una pierna.

Este domingo en San Bernardino, el artista regresó al escenario en silla de ruedas, pero ha enfadado a mucha gente. Mientras Manson interpretaba ‘We Know Where You Fucking Live’ sacó un fusil de asalto y apunto al público.

Las críticas no demoraron en aparecer no sólo por la cercanía de la masacre de Texas sino porque hace menos de dos años en San Bernardino se presentó un tiroteo en el que murieron 14 personas.