Mariah Carey nunca pensó que se divorciaría de Nick Cannon

"Jamás pensé que tendría hijos con alguien y que después me divorciaría. En plan: 'Oh, buen trabajo, repite los mismos errores del pasado'. Pero así es la vida, es lo que se suponía que debía pasar. No pasa nada. Desearía que no hubiese acabado así por mis hijos. Para mí... pensé: 'Supongo que se ha acabado. A pasar página'", confesó la intérprete a la revista Complex.

Actualmente la diva de la música ha rehecho su vida junto al millonario australiano James Packer, su prometido. A la hora de compaginar su relación sentimental con sus apretadas agendas, Mariah y su pareja han llegado a un acuerdo tácito para aceptar que el otro no siempre podrá abandonarlo todo para acudir a apoyarle en sus compromisos profesionales.

Publicidad

"Yo no espero que acuda a cada pequeña cosa, y al revés. Él también tiene muchos proyectos, como yo. Tenemos un acuerdo. Y nos gustaría que, firmar un acuerdo prenupcial, no fuera algo vital, pero la realidad es que lo es, porque hay ciertas cosas que son específicamente mías, y él también tiene un conglomerado de empresas de la ho**ia y no voy a arrebatarle algo así. Así que eso es algo con lo que hay que lidiar, cada vez que te casas con alguien. Yo debería saberlo mejor que nadie, ¡este será mi tercer matrimonio! Mi obispo ya me ha advertido: 'No quiero que acabes convirtiéndote en Elizabeth Taylor'. Ya le he dicho que no", añadió.

Aunque por el momento la cantante ha intentado mantener su compromiso en un discreto segundo plano, sí reconoce que James ya era un gran admirador de su música antes de que se conocieran.