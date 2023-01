Mara Cifuentes confiesa qué la ayudó a escapar de la tristeza y del cuerpo equivocado

Mara Cifuentes, la modelo transgénero más importante de Colombia, quien luego de su paso por el reality de modelos de Caracol Televisión conoció la fama, las cámaras, el éxito y la atención. Sin embargo, realizar sus sueños ahora no ha hecho que su camino sea más fácil, ya que desde pequeña se sentía como una mujer en el cuerpo equivocado, pero fue la pasión por la música y el arte esa vía de salvación para su vida.

Mara desde pequeña empezó a inspirarse para pintar mujeres tristes, pero eso no solo era lo que se veía sobre el lienzo, esas obras de arte tenían un trasfondo y era esa mujer deprimida y atrapada que habitaba dentro de ella en un cuerpo de hombre. Más allá de eso y con el afán de escapar de su abrumadora realidad, la modelo empezó a tocar música de piano, instrumento que ahora la transporta a una conexión directa con su alma. La tecla indicada y la nota indicada en el momento indicado cambiaron la melancolía en la vida de Mara por armonía, magia y fantasía.

Actualmente, esta mujer toma sus raíces de la música y la pintura para recordar qué fue lo que la ayudó a crecer para luego poder llegar hasta donde sueña, ya que no quiere que su carrera se vea forzada, ni ganar dinero con su música, su único interés es sacar su alma y entregársela al mundo para tocar notas de dulzura y regalarlas a esa “sirenas” que, así como ella, también necesitan melodías de amor.

No cabe duda de que Mara está hecha para ser una modelo de talla internacional, pues ahora su futuro está en Nueva York, ya que desde allá la contactó una prestigiosa agencia llamada New Icon en donde no existen los estereotipos y la colombiana no será discriminada, algo que es muy importante para ella.