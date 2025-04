Mamá de Omar Geles tiene una dura historia de vida, es un testimonio de superación

No cabe duda de que uno de los grandes amores de Omar Geles fue su mamá, Hilda Suárez , más conocida como “la vieja Hilda”. Constantemente la presumía a través de sus redes sociales, le dedicaba canciones y aseguraba que fue quien lo convirtió en una estrella.

Lee más: Felipe Saruma, ex de Andrea Valdiri, revivió a Omar Geles y la viuda no ha parado de llorar

Mamá de Omar Geles

Pocos saben que detrás de la mujer sonriente y emprendedora que se ha vuelto reconocida en redes , hay una dura historia de vida. Así lo contó en un video realizado por Naiduth Geles, otra de sus hijas, quien es una famosa diseñadora de modas.

Publicidad

Allí la mujer cuenta su testimonio y explica por qué nunca fue al colegio. Hilda recuerda que su madre tenía muchos hijos y a todos los puso a estudiar, pero ella era de un padre distinto, por lo que perdió esta oportunidad, pero esto no la detuvo para aprender.

A los 13 años empezó a trabajar en una plantación de arroz y con el dinero que recibía, que eran 80 centavos, además de comprar su comida, también aprovechó para adquirir una cartilla número 1, lápices y hasta un cuaderno, todo lo que necesitara para ir a un colegio.

Publicidad

Eventualmente decidió que no iría, pero sí les pidió el favor a todos sus amigos para que la ayudaran a aprender, exigía que le pusieran repasos y que usaran la famosa cartilla para enseñarle. Incluso les solicitaba que le dejaran tareas y luego se las revisaran, “si no se las entrego, me pegan un cocotazo”, finalizó entre risas.

Fue así como “La vieja Hilda” aprendió a escribir y por eso en la filmación aparece haciéndolo, repite su nombre varias veces y demuestra que, a pesar de los problemas, es una mujer resiliente que ha salido adelante y que, además, prosperó junto a toda su familia.

Lee más: Escucha ‘Los Caminos de la Vida’ de Omar Geles en chino, la canción le dio la vuelta al mundo

Publicidad

Los internautas le han manifestado su admiración y han aplaudido sus ganas de salir adelante: “Que testimonio más hermoso, puro amor en ese corazón a pesar de todas las dificultades que tuvo”, “Las almas buenas Dios las bendice, ejemplo de superación”, “Siempre tuvo su entendimiento y sabiduría, una letra muy hermosa”, dicen algunos.

Por su parte, su hija y su nuera han manifestado su admiración por ella, primero lo hizo Naiduth: “Eres el corazón de nuestra casa, el ejemplo más puro de lucha, superación y amor incondicional. Te admiro Hilda Suárez, eres mi inspiración, todo lo bueno de mí… empezó contigo”, mientras que Maren García, exesposa de Omar Geles escribió: “Yo de verdad la admiro 😍❤️”.

Publicidad

Lee más: FOTOS: Homenaje a Omar Geles: Su esposa asistió y su mamá se robó el show