FOTOS: Homenaje a Omar Geles: Su esposa asistió y su mamá se robó el show

Con la partida de Omar Geles, muchos de sus seguidores están más que atentos a su familia, especialmente a Maren García quien comparte todo lo relacionado con el artista y con la forma en la que sus seres queridos han continuado con sus vidas.

Es por eso que el pasado 23 de marzo compartió una serie de historias en las que mostró que todos asistieron a un homenaje realizado por el equipo Alianza Valledupar Fútbol Club justo antes de su enfrentamiento con el Atlético Bucaramanga.

Homenaje del Alianza Valledupar a Omar Geles

El equipo hizo una colaboración con la hermana del intérprete de éxitos como ‘Los Caminos de la Vida’, ‘Una Hoja en Blanco’, ‘Cuando te apareces’, ‘No te vayas’, entre otros, para realizar una camiseta que usarían los jugadores del reconocido grupo deportivo.

La encargada de diseñar la prenda fue precisamente Naiduth Geles, hermana del cantante y la hizo, además de con el objetivo de recordar al artista, también inspirada en el acordeón y en la enriquecedora historia que ha tenido el vallenato en el país a lo largo de los años.

La camiseta es de color negro y en varias instantáneas, los hijos y la esposa de Geles posaron usándola, además, Hilda Geles, su mamá, fue una de las que más aplausos recibió, ya que se mostró encantada presumiendo el trabajo de su hija y recordando el amor por su hijo: “Qué orgullo y qué alegría me da con cada homenaje que le hacen a mi hijo, quien no me vio gozando ayer en el partido es porque no fue”, escribió.

Daniel Geles, hijo del cantautor también tuvo una participación importante en el lanzamiento del video con la camiseta, la cual solo podrá ser adquirida por unos afortunados, ya que se producirán 300 unidades de la misma, una profesional y la otra para los hinchas.

Por su parte, Maren García ha recibido un gran número de halagos de quienes están orgullosos de la manera en la que ha continuado con su vida sin olvidar a su esposo. Ella también poso con la prenda y lo hizo junto a toda su familia con una sonrisa en el rostro.

Así lo compartió por medio de un carrusel de fotografías publicado en sus redes sociales. Allí sus tres hijos también resaltan sonriendo, al igual que su suegra, cuñada y el resto de su familia durante el emotivo homenaje al juglar vallenato.