Lucas Arnau responde a las críticas por su nuevo matrimonio y exige respeto

El intérprete de ‘Te doy mi vida’, Lucas Arnau , no pudo hacer caso omiso a los comentarios y escribió un extenso mensaje manifestando su molestia con aquellos que no le desean cosas buenas.

La gente es increíble y atrevida, no tiene una vida propia y se atreven a opinar de la de los demás, ya no más, hago un llamado al respeto, a la delicadeza, a tener tacto. Las redes sociales no son para todo el mundo, hay una permisividad nociva que no funciona, no puede ser que después de dos años la gente siga poniendo bobabadas y se meta en mi vida personal. Hay unos que dicen que por qué soy figurita pública, cuál figura pública ni que nada, famoso Michael Jackson, yo soy uno más, un romántico que escribe canciones desde el alma. O es que me ven todos los fines de semana con una diferente? Respeten, amo con todo mi corazón a @cataperezvelez y al que le guste bien y al que no, como dice mi Hermana, que se chupe un bolis, pero la verdad, que indignación, que manera la de la gente de meterse en lo que no le importa” escribió.

Tras su mensaje, recibió una ola de comentarios de sus seguidores apoyándolo y pidiendo que respeten su vida privada.

“Yo seguiré mi camino tranquilo, pero todos esos atrevidos, les llegará su karma, se les devolverán sus palabras. Yo solo les deseo bendiciones, como espero que mi lleguen a mi vida, pero si me ponen a pensar, a analizar lo que está pasando en el mundo con tanto odio, con tanto rencor. Así no son las cosas, la vida es para querer, para disfrutar, para ser feliz, pero no para ser un amargado mandándole mala energía a nadie. Ojalá tengan mucha luz en su camino, y que les llegue la fortuna, pero van por muy mal camino”, concluyó el artista.

