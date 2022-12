“Los ocho años que llevo en Colombia han sido de pura felicidad”: Flavia Dos Santos

Esta arrolladora mujer aseguró que todo empezó cuando a su esposo Julio Gomes Dos Santos, fue nombrado Embajador de Brasil en nuestro país, por lo que sus compromisos diplomáticos los hicieron dejar New York (Ciudad donde vivían antes) y hacer maletas para vivir una experiencia nueva en la que ella tenía que asumir el reto de aprender a hablar español.

Al llegar a la capital colombiana, Flavia confiesa que desarrollo algo que ella llama "amor a primera vista", pues quedó fascinada con la cuidad y al mes ya disfrutaba de las fiestas colombianas a pesar de que no hablaba el idioma local.

Tiempo después el esposo de nuestra especialista se jubiló y estaban tan felices viviendo en Colombia que no dudaron en quedarse y continuar su vida familiar, "Hace seis años que tomamos esa decisión y fue la mejor de la vida", puntualizó la atractiva presentadora .

Sobre su debut en la televisión, cuenta que todo fue debido al escándalo mundial de un Gobernador de New York al que estaban involucrando con prostitutas, por lo que un amigo la recomendó en Noticias Caracol para que hablara más ampliamente de este polémico tema. Al salir del estudio, Hernán Orjuela, quien era el director de Día a día en esa época, la invitó al programa. "Me invitaron, una, dos, tres veces y en la cuarta ya me propusieron quedarme. Ya llevó más de cinco años feliz, haciendo parte de la familia Día a día ", reveló.

"Yo creo que soy una persona bendecida porque las cosas de mi vida siempre se dan de la forma más bonita y positiva. Debo decir gracias por todas las cosas buenas que me pasan en este país", concluyó la experta en sexo y también conductora del programa 'En tacones' de Blu Radio .

Por: Alejandra Triana / Caracoltv.com