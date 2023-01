Los músicos de Enrique Iglesias fueron víctimas de un ataque racista en Bulgaria

Varios miembros de la banda de música que acompaña al cantante Enrique Iglesias en su más reciente gira mundial han denunciado públicamente que fueron víctimas de agresiones físicas y verbales durante su estancia en la ciudad de Sofía (Bulgaria).

Según la corista Celia Chávez y el guitarrista Sean Hurwitz, el incidente tuvo lugar la noche previa al concierto que el español ofreció en la capital búlgara el pasado 14 de mayo, cuando el grupo de artistas se topó con un par de neonazis durante una visita turística al centro histórico de la ciudad.

"Primero agarraron a Joe [Ayoub, el bajista] y empezaron a golpearle sin razón aparente", aseguró Celia en su página de Facebook, antes de revelar que otros dos compañeros también fueron víctimas de la ira de los violentos cuando trataron de poner fin a la agresión. "Está claro que estos dos individuos le convirtieron rápidamente en su objetivo debido a su apariencia física. Fueron directamente a por él en cuanto le vieron", añadió.

Como informa el portal de noticias Balkan Insight, la policía búlgara no ha iniciado ningún tipo de investigación para esclarecer los hechos porque, según un portavoz oficial, los músicos decidieron no interponer una denuncia en la comisaría tras lo ocurrido. Eso no ha evitado, sin embargo, que numerosos fans búlgaros de Enrique Iglesias se hayan lanzado en tromba a Twitter para condenar los ataques y mostrar su apoyo a los artistas.

"Siento muchísimo lo que les ha pasado, me siento avergonzado de que esto les haya ocurrido en mi país. El racismo, la xenofobia y, en general, la violencia, son problemas cada vez más preocupantes en Bulgaria. Normalmente las autoridades tratan de ocultar estas agresiones y minimizar el fenómeno, pero es evidente que incidentes como este son cada vez más comunes", le dirigió un internauta a Celia Chávez a través de Facebook.