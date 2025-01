Lorelei Tarón lamentó su partida de Colombia sin obtener título en Millonarios, ¿Falcao se queda?

Desde que se dio a conocer que el reconocido futbolista colombiano Falcao García no renovaría contrato con Millonarios debido a un problema de impuestos que afectaba su estadía en Colombia, la cantante y esposa del deportista, Lorelei Tarón, apareció en su cuenta oficial de Instagram para referirse al tema.

Con un emotivo video en el que muestra los mejores momentos que vivió en Bogotá junto a su esposo y cinco hijos, la mujer agradeció por la gran acogida que tuvo y comparó el país con su natal Argentina, asegurando que se sentía como en casa gracias al apoyo que le habían brindado sus conocidos.

"Mi querida Colombia, hoy, como Argentina, quiero decirte que me has enamorado y decirte GRACIAS, GRACIAS, GRACIAS por abrirnos las puertas y por hacernos sentir tan amados", inició escribiendo en la citada red social.

Posteriormente, le extendió su agradecimiento al equipo de fútbol por permitirle a su pareja cumplir uno de sus más grandes sueños. Además, explicó que no tuvo la oportunidad de decir adiós como lo esperaba: "No me pude despedir, porque la idea era regresar, y más con la ilusión de ganar el título con Millonarios, que no se pudo lograr. Pero bueno, las cosas no son siempre como uno quiere", señaló.

La reacción tuvo una muy buena acogida en las plataforma digitales, dado que varios admiradores les han deseado éxitos en los próximos proyectos que emprendan y hasta los invitaron a volver de viaje para disfrutar de la cultura y las costumbres. Sin embargo, poco después de que se conociera la noticia de la negativa a la renovación del contrato, se empezó a especular que habría un nuevo acuerdo que beneficiaría a amabas partes.

Por el momento, no se conocen novedades sobre el tema, de manera que los internautas están a la espera de saber si finalmente 'El Tigre' se marchará definitivamente o si existe la posibilidad de que se quede en el equipo a un término de un año y con un sueldo que le permita pagar tanto sus compromisos tributarios como los demás gastos que se requieren para la manutención de su hogar.

