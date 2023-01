Lorde se tuvo que disculpar por usar una inapropiada referencia a Whitney Houston

Lorde generó una gran polémica entre los seguidores de Whitney al publicar en su cuenta de Instagram una foto de una bañera acompañada de una referencia a una icónica canción de la cantante estadounidense.

"iii will always love you", fue la frase que utilizó la cantante de 21 años. Inmediatamente las redes se manifestaron en contra de la neozelandesa por hacer, según muchos comentarios, burla de la desafortunada muerte de Houston.

Cabe recordar que la emblemática canción fue estrenada a principios de la década de los 90, y fue la que catapultó a Whitney Houston a la fama. La estadounidense murió trágicamente en el año 2012 cuando se ahogó en una bañera.

Luego de la reacción de sus seguidores, Lorde borró la foto y subió un Instastory ofreciendo disculpas a sus seguidores.

“Cita sumamente mal elegida. Lo siento por ofender a alguien, ni siquiera lo hice con esta intención, estaba emocionada de tomar un baño. Soy una idiota. Amaré por siempre a Whitney. Lo siento de nuevo”, fue la disculpa que la joven artista publicó.

Lorde se encuentra actualmente en medio de su gira mundial, Melodrama World Tour, en la cual tiene presentaciones en los Estados Unidos y posteriormente se dirigirá a Europa.

