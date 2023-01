Liam Hemsworth niega estar comprometido con Miley Cyrus

Después de cuatro años de relación, Liam Hemsworth y Miley Cyrus rompían su compromiso en 2013 anulando la futura boda. Pero la chispa del amor sigue estando presente en la pareja, pues desde diciembre se les ha podido ver juntos en varias ocasiones, y aunque Liam no ha querido confirmar su regreso a los brazos de Miley, sí ha aclarado que no están comprometidos.

"No estoy comprometido, no", aseguraba el actor a TV Week.

Publicidad

El australiano sabe lo mucho que le interesa a la prensa su vida privada y por eso mismo prefiere pasar desapercibido y mantenerse "fuera del alcance del radar".

"Es lo que es, no soy una persona que vaya buscando más atención de la que ya atraigo y no me gusta llamar la atención en ningún sentido. No hago cosas que llamen la atención. La mayor parte del tiempo me mantengo fuera del alcance del radar. Hay demasiado interés en mí, de hecho durante un tiempo tuve un helicóptero sobrevolando mi casa", confesaba el intérprete.

Liam ha tenido la oportunidad de mantenerse alejado de la atención mediática a causa de una lesión de espalda que le ha hecho quedarse en casa durante los últimos meses.

"No salía de casa. Durante los últimos meses he tenido una lesión de espalda que no me permitía hacer demasiado. Así que he estado en mi casa prácticamente todo el tiempo", contaba el actor.

Publicidad

Por: Bang Showbiz