Laura Bozzo se mostró con golpes en su rostro: "Tuve una crisis de ansiedad"

Laura Bozzo , una de las personalidades más reconocidas de la televisión peruana y a nivel internacional, quien se hizo famosa gracias a su recordado programa 'Laura de América', ha revelado que por quebrantos de salud no ha podido trabajar como siempre lo hace e incluso sorprendió a sus seguidores al publicar una foto con moretones en su cara.

"Estos días no grabé, no por capricho, tuve una crisis de ansiedad, sufro de depresión y me bajo la presión y me caí. Hay muchas cosas que no saben de mí, soy muy buena para defender a las mujeres y muy mala para defenderme a mí, pero Dios me cuida”, escribió la mexicana de 71 años ante sus seguidores en Twitter con la foto de su rostro.

Aunque el trino fue eliminado, en la publicación se podía ver su ojo derecho con moretones debido al golpe que sufrió; adicionalmente, dio explicaciones de lo sucedido:

“No tengo por qué mentir. Vivo sola, se me bajó la presión, me caí de rodillas y la cara contra el piso. Había tenido un ataque de pánico y tomé las pastillas que me manda mi médico, punto”.

Bozzo realizó esta publicación también para disipar los rumores de que habría sido despedida de su programa como una consecuencia de la baja audiencia/rating.

En la sección de comentarios, muchos seguidores de Laura han expresado su solidaridad con ella y la aplauden por haber hecho pública la importancia de la salud mental.

"Ánimo, Laura", "Eres grande, todo va a salir bien", "Te queremos y deseamos tu recuperación", son solo algunos de los mensajes que se pudieron leer.

La presentadora Laura Bozzo a través de twitter compartió que tuvo una crisis de ansiedad ya que sufre de depresión. pic.twitter.com/FnHud3rTJy — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 10, 2023

¿Quién es Laura Bozzo?

Laura Bozzo es una presentadora de televisión, abogada y escritora peruana, especialmente conocida por su estilo controvertido y sensacionalista en la televisión, donde abordaba temas relacionados con problemas familiares, infidelidades, violencia doméstica y otros conflictos personales.

Cabe recordar que además de su carrera en la televisión, Bozzo ha incursionado en la política en Perú. En el año 2006, se postuló como candidata para la presidencia del Perú, aunque posteriormente su candidatura fue descalificada. En agosto de 2021, la Fiscalía General de México solicitó a la Interpol una ficha roja para buscar a Bozzo en más de 190 países.