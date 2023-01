Las modelos en Asia Express tienen al 'hombre pájaro' que las cuida desde el cielo

Conoce aquí todas las aventuras vividas por Karen y Sandra en su paso por Asia Express

Lo que más le llamó la atención a Karen de su compañera Sandra al conocerla fue esa pasión por la vida y por los viajes, lo cual la fue contagiando y por ello no dudó en que fuera su dupla a la hora de presentar el casting para Asia Express.

Son muy parecidas en todo, ambas reconocen que la una es el espejo de la otra, son despistadas, ansiosas, tienen buen sentido del humor y manejan su propio dialecto que pocos les entienden, hablan como 'loras', nada las calla y en lo único que se diferencian es en el gusto por los hombres, afortunadamente para ellas como bien lo dicen. Tienen una relación sólida a pesar de conocerse hace poco. Para ellas este viaje es la mejor aventura vivida.

Para emprender este viaje se han hecho la promesa que pase lo que pase no se dañará la amistad ya que esto es algo pasajero que las hará crecer, las dos piensan que no pudieron escoger mejor compañera de viaje, a pesar de conocerse hace poco son la una para la otra, su relación es muy cercana, tienen las mismas aspiraciones y son incondicionales. Pelean muy poco y realmente las discusiones que han tenido han sido por las malas relaciones afectivas en las que se enreda Sandra con las cuales Karen no está de acuerdo. Los despistes de ambas las enfurecen pero han aprendido a vivir con ello.

Karen no soporta de Sandra que es ansiosa igual que ella, quiere todo para ya y eso le molesta porque se ve reflejada en ese actuar, no le gusta su mal humor pero se respetan cuando están de mal genio para evitar choques, se dan su espacio y luego alguna de las dos se busca. Odia que la haga esperar, siempre se le queda algo, se le pierde o se le hace tarde. Destaca de ella que la inspira a ser mejor persona y a soñar.

Han viajado muy poco en este tiempo, son más de plan de ir a la finca a broncearse. Karen habla inglés y un poco el lenguaje de señas que usan los sordomudos el cual aprendió cuando estaba en el colegio, le gustaría aprenderlo mejor y así poder comunicarse, considera que esta arma secreta le puede ayudar en algún momento en sus viajes por el mundo.

Cada uno aportara lo suyo, por su lado Sandra será la lógica, la centrada y organizada, la mente de la pareja. Karen aportará la humildad, la verraquera, el carisma, el perrenque, la impulsividad, "ese tirarse al vacío sin temor", a ella no le preocupa el qué dirán y será la que se comerá las cucarachas y los bichos raros del menú asiático, aunque según Sandra, ella es un bulto de sal.

Juntas aportaran el despiste, solo esperan que su angelito protector las esté acompañando en esta nueva aventura. Karen espera que las lecciones de su fallecido hermano den fruto cuando intentó enseñarle a leer mapas y ubicarse mirando las estrellas, ella hacía caso omiso pero espera en este caso recordar todo. Sandra habla español, inglés y portugués, Karen habla español e inglés.

El viaje puede darle más duro a Sandra por su temor a las alturas, el odio a los bichos, en especial a las cucarachas y por la comida, odia el picante, pero a pesar de todo quiere sacar ese paisa que no se vara por nada.

Nombre: Karen Julieth Flórez Patiño

Edad: 24 años

Ciudad: Bogotá

Ocupación: Modelo

Estudió diseño gráfico y lo ejerció durante algún tiempo más como hobbie que como profesión, luego de ello decidió ingresar al mundo del modelaje en el cual lleva tres años y actualmente se encuentra agenciada en 'Informa Models'. Es una mujer que no le teme al desnudo, durante su carrera ha hecho editoriales y campañas para reconocidas marcas de ropa íntima, se considera una mujer atlética y poco protuberante, lo cual le da tranquilidad a la hora de posar sin sentirse vulgar, además ha desfilado en importantes ferias de moda como 'Colombiamoda'.

Su mayor motivación para estar en Asia express es retarse a ella misma y demostrarse que es capaz de cualquier cosa que se proponga, le interesa dejar atrás el estereotipo de 'princesita' que tiene como modelo, sabe que tiene alma guerrera y aventurera por eso no teme en enfrentar este nuevo reto. No le trasnocha grandes cosas materiales, quizá lo que más quiere tener es una casa en donde pueda pasar sus últimos años y tener el dinero suficiente para seguir viajando, ella se siente toda una nómada.

Es una mujer acelerada, quiere todo para ya, es ansiosa y demasiado torpe, incluso dice que tiene un angelito que la cuida porque le pasa de todo. Es hija de padres separados y con siete hermanos entre hombres y mujeres, uno de ellos, el paracaidista Johathan Flórez (conocido como el hombre pájaro) quien falleció recientemente al chocar contra una montaña, cuando estaba entrenando con miras al “Mundial de traje con alas” que se realizará en China en el mes de octubre y en el que el deportista tenía fincadas las esperanzas de ganar.

Coquetear es uno de sus talentos y que espera poder usar como arma para poder resolver inconvenientes que se puedan presentar durante su travesía por Asia. Hace Yoga, le gusta viajar, el teatro, la actuación y la locución. Le gustaría viajar fuera del país a estudiar. Al preguntarle qué haría con el premio mayor de Asia express confiesa que le gustaría cumplir el sueño de su hermano de tener una fundación cultural que le ayudara a los niños a cumplir sus sueños, sobre todo a aquellos que quieran estudiar arte y deportes, además de poder comprase un lugar para vivir, tener algo propio.

Nombre: Sandra Naranjo Restrepo

Edad: 29 años

Ciudad: MedellínOcupación: Es publicista y relacionista pública de profesiónDesde pequeña su piel es muy sensible y sufre mucho con alergias, de muy niña le provocó inseguridades, tanto que a los 15 años le pedía a su mamá que le hicieran un trasplante de piel, ya que parecía quemada, poco a poco ha aprendido a vivir con su condición pero cuidándose mucho. Sufre porque es 'dulcesita' para los moscos y siempre tiene que tener un cuidado extremo, en este momento está tomando Tiamina desde el momento que supo que estaba preseleccionada.

Para los deportes extremos es muy gallina, le teme muchísimo a las alturas y lo más extremo que ha hecho ha sido montar parapente. Hace crossfit, monta bicicleta y practica natación. Conoce varios países, es una viajera consumada, ha hecho lo que se llama en el argot viajero 'el Eurotrip', estuvo en Londres estudiando inglés, en China vivió seis meses gracias a un contrato de trabajo y también porque allí consiguió novio, visito Tahilandia y tuvo muy mala experiencia estando allí, pues la familia en donde vivía la limitaba de muchas cosas y no pudo disfrutar de su estadía, visitó Rusia, Escocia, Shangai y Filipinas luego vivió en México a donde fue a estudiar actuación y luego regresó a Colombia para continuar con su carrera de modelo. Tiene una gran fascinación por las culturas milenarias.

Quiere ser actriz pero no dedicarse a ello de por vida, más le gustaría ir a Londres a estudiar la carrera. Es una mujer voluble, sensible, dice que se debe a su signo zodiacal 'Cancer' que la hace ser demasiado sentimental. Es frentera, le afecta el dolor de los demás, es muy despistada, acelerada, impulsiva, no le gusta que la presionen porque es una mujer demasiado libre, odia las mentiras, la gente complicada, es impaciente, le da rabia la presión, es hipersensible y delicada, llora por todo, le cuesta salirse de las emociones: cuando tiene rabia no hay nada que la haga entrar en razón, prefiere alejarse y calmarse.

Por otro lado se considera amorosa, autentica, le gusta ayudar a la gente a cumplir sus sueños e inspirar a la gente a hacer cosas que quieren hacer. Según ella no es de este mundo, su pensamiento y su actitud hacia la vida es muy diferente al de muchas personas que conoce. Si ganara el premio le gustaría ir con Karen aun festival musical en Croacia, irse de viaje por el mundo con las amigas, cumplir una promesa que le hizo a un amigo que vive en Thailandia, irse a hacer una especialización en Londres, estudiar actuación, capitalizar la empresa de su hermano y hacer una fundación para ayudar a conseguir sus sueños, aunque dice que para hacerlo no necesita plata. "La vida no es lo que se logra sino lo que se supera", es su frase de batalla.