La intensa campaña contra Donald Trump la lideran grandes estrellas de la música

Este proyecto se termina el 8 de noviembre

La campana bautizada comoel escritor y. Cada día, y hasta el día de las elecciones presidenciales de los Estados Unidos que serán el próximo 8 de noviembre, el colectivo publicará

una canción en contra del candidato republicano Donald Trump.

'Death Cab for Cutie', 'Thao Nguyen', 'Jim James', y 'Aimee Mann' son algunos de los artistas que se han unido para lanzar música contra el magnate.



Las canciones se puede escuchar en el sitio oficial de la compaña y en Spotify. Además, se dará a conocer una canción inédita de R.E.M.

La lista completa de las estrellas que participan de la iniciativa aún se desconoce. La idea es cada día el tema sea una sorpresa para los usuarios.

El compilado ya cuenta con:

'Million Dollar Loan' por Death Cab for Cutie

'Can't you tell?' por Aimee Mann

'With Love from Russia' de Bhi Bhiman

Listos y disponibles para escuchar en la lista de reproducción de Spotify.

Del material 'Million Dollar Loan' se realizó un videoclip que muestra una silueta que simula ser la del candidato republicano. En la descripción del video, la banda de indie pop explica que la canción ridiculiza las palabras del propio empresario durante un acto político en New Hampshire en 2015.

Ante sus simpatizantes, afirmó ser un hombre que construyó su fortuna con la ayuda de un millón de dólares que le prestó su padre.



Estrellas como Miley Cyrus han expresado abiertamente en sus redes sociales el rechazo a la campaña del político.

