La gran decisión de Eva Longoria ante el tercer debate presidencial: '¿Copa o botella?'

La actriz Eva Longoria se ha consolidado en los últimos años como uno de los grandes estandartes mediáticos del Partido Demócrata en Estados Unidos, ya que además de involucrarse al máximo en las campañas electorales que certificaron la presidencia de ocho años del actual mandatario, Barack Obama, ahora ha exhibido un compromiso similar con la tarea de contribuir a que Hillary Clinton se convierta en la primera mujer presidenta del país.

Eso explica que la que fuera protagonista de la serie 'Mujeres Desesperadas' tuviera otras preocupaciones en mente durante el tercer y último debate televisado entre los dos candidatos a ocupar la Casa Blanca, el republicano Donald Trump y la exsecretaria de estado, ya que al confiar plenamente en la solvencia de Hillary y en su capacidad para vencer de nuevo al empresario en un cara a cara, la artista compartió con sus seguidores de Instagram la decisión a la que realmente se enfrentaba en ese momento.

"Ya estoy preparada para ver el debate de esta noche, esta noche hay que tomar una gran decisión... ¿Solo un vaso o me bebo la botella entera?", bromeó la texana junto a una imagen que la retrataba mirando fijamente la pantalla de su ordenador, luciendo un cómodo pijama, y sosteniendo con sus dos manos la citada botella y la copa que le ayudaría a sobrellevar el enfrentamiento entre los dos políticos.

Solo unas horas después, Eva volvió a hacer uso de las redes sociales para expresar el orgullo que sentía ante el desenlace de un debate que ella no dudó en asociar a una nueva victoria de la exprimera dama ante su agresivo oponente, utilizando para ello una foto en la que una sonriente Hillary Clinton posaba en el estrado junto al eslogan 'I'm With Her' ('Estoy con ella').

Hace solo unas semanas, la actriz de origen latino escenificaba nuevamente su respaldo a Hillary Clinton participando en uno de los vídeos de la campaña que, asimismo, animaba a toda la comunidad latina a implicarse de lleno en el proceso electoral para defender sus intereses y mantener alejado a Donald Trump, quien no ha dudado en arremeter duramente contra los inmigrantes desde que se anunciara su candidatura, de los círculos del poder político.

"Es importante que todos los estadounidenses voten, pero es mucho más importante aún que haya una gran movilización del electorado latino, ya que las decisiones que se toman en Washington afectan de forma desproporcionada a la comunidad latina. Somos el sector de la población que más está creciendo a efectos demográficos, y por eso es crucial que votemos para que se escuche nuestra voz. ¡Vota!", expresaba Eva en la grabación que se difundió con rapidez por toda la esfera virtual.