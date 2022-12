La cantante española Rosana promociona su nuevo disco en Colombia

Rosana presenta en el mercado colombiano "8 LUNAS", los clásicos de toda su carrera a los cuales ha sido capaz de quitarles el polvo envolviendo sus letras de melodías majestuosas, con aire y viento, dotándolas de una magnitud desconocida y un sonido eléctrico y directo.

"Se trataba de darle la vuelta a las canciones sin romperlas, teniendo claro que aquella que no sintiera y no estuviera mejorando no la iba a grabar. Y las que se parecieran a las originales quedarían descartadas", aseguró la artista.

Lo novedoso de este disco es el trabajo en dueto con varios artistas reconocidos entre los que se encuentran Andrés Cepeda , Chocquibtown, Martina La Peligrosa y Cesar López, entre otros.

Los sencillos que más han sonado en nuestro país son "Magia" y "Hoy", ahora la artista espera que el resto de canciones pero esta vez renovadas sean aceptadas aún más por los melómanos.

En Colombia, su disco ha sido muy bien recibido por el público pero se destacan los sencillos los cuales han sonado muy bien en las radio nacional. Y en esta visita, Rosana aprovechará para contarle a sus seguidores en nuestro país, cuál será su nuevo sencillo.