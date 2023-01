Kylie Jenner presenta su línea de labiales, esto y más en 90 Segundos

La estrella de 'Keeping Up with the Kardashians', Kylie Jenner lanzó su tan esperada línea de labiales. Los 'Kits Labiales' constan de un delineador y pintalabios, y ya están a la venta por un costo de $29 dólares.

Además, el futbolista Cristiano Ronaldo fue víctima de Bullying cuando era adolescente y, aunque él ya se destacaba por su talento con el balón durante su etapa en las ligas juveniles del Sporting de Lisboa, fuera del terreno de juego no era demasiado popular entre sus compañeros por culpa de su cerrado acento de Madeira, originario de Portugal, que hacía que el resto de jóvenes se rieran de él.

Luego de que Kim Kardashian y Miley Cyrus posaran completamente desnudas en sus anteriores números, la revista "Paper" ahora convirtió a Paris Hilton en su gran protagonista. En esta publicación la socialité mostró hasta sus nalgas.

Finalmente, J Álvarez se prepara para presentar el próximo 1 de diciembre su nuevo sencillo titulado "Quiero Experimentar", una canción con un sonido mucho más callejero con el que pretende invadir todos los rincones del continente.