Kylie Jenner confiesa que la mayoría de su ropa no es de marca

En el armario de la estrella televisiva Kylie Jenner no solo hay ropa de los diseñadores más conocidos del mundo, también se pueden encontrar prendas de tiendas más asequibles de las que ella no puede evitar avergonzarse.

"Me gusta estar al corriente del estado exacto de mis finanzas y en realidad soy bastante cuidadosa a la hora de gastar mi dinero. Todos lo somos en mi familia... Tengo bastantes prendas que no son de marca, sino de tiendas normales de las que no le hablo a nadie", confesó la joven a la revista Glamour.

A la joven de 18 años no le gusta derrochar su dinero, aunque tiene dos puntos débiles: los zapatos y los coches de lujo.

"Tengo tantos zapatos que no puedo ni contarlos. Así que necesito toda una habitación para guardar mis zapatos y deportivas. No me gusta malgastar mi dinero a no ser que sea en coches. Eso es en lo que más gasto", reconoció.

Gran parte de la fortuna de Kylie proviene de su participación en el programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'. A pesar de que su vida cambió radicalmente por culpa de la fama cuando empezó a participar en el reality, no se arrepiente en absoluto de ello porque se considera una privilegiada.

"Todavía disfruto haciéndolo y poder trabajar con tu familia es el mejor trabajo del mundo. Además, no creo que las cosas sean como son solo porque formo parte del programa. Creo que fueron otros los motivos que hicieron que hacer cosas normales resultara imposible para mí. Mis amigos van a fiestas más íntimas, pero yo no. No es que no pueda, es solo que me hacen sentir incómoda. Y como me genera tanta ansiedad no merece la pena, lo único que quiero es divertirme".

Por: Bang Showbiz