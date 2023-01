Kourtney Kardashian presume de sus curvas en México

Kourtney Kardashian, después de revelar en su reality show 'Keeping Up with the Kardashian' que su ex, Scott Disick se puso como loco cuando le dijo que su relación con Younes Benjima se estaba consolidando, ha decidido tomarse unas tranquilas y soliadas vacaciones con el joven modelo en México.

No tardo mucho para compartir en su Instagram la belleza del país Azteca, y sin duda mostrar su tonificado cuerpo. Sin embargo, lo que más llamó, por el ángulo en que fue captada la instantánea, fue su cola.

La publicación ya cuenta con más de dos millones de 'Me gusta' y 24 mil comentarios que hacen referencia a gran atributo.

