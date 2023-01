Kim Kardashian admite haber tenido sexo en un avión

La estrella televisiva Kim Kardashian casada con Kanye West y madre de dos niños, North (2) y Saint (4 meses), ha admitido haber tenido sexo en un avión, aunque ha aclarado que no fue durante un vuelo comercial.

En un Q&A livestream, uno de sus fans le preguntó si alguna vez había mantenido relaciones sexuales en un avión, a lo que Kim respondió: "¿Yo? Claro".

"En un avión privado. No creo que pudiese en uno público.... Estaba en un vuelo internacional. Fue durante un vuelo internacional, de noche, cuando no había nadie alrededor", aclaraba.

No obstante, este no es el lugar más extraño en el que Kim ha mantenido relaciones sexuales, pues cuando su asistente Steph le hizo esta pregunta, la estrella de reality confesó: "Lo he hecho en un cine público".

Pero Kim no es la única de la familia que ha admitido haber tenido sexo en las alturas, pues su madre, Kris Jenner, ya contó su experiencia en el número de noviembre de la revista Cosmopolitan, admitiendo que fue uno de los momentos más incómodos de su vida.

"Mi momento más embarazoso fue una vez que estaba con Caitlyn en un vuelo comercial en primera clase. Tuvimos sexo en el baño del avión y salimos sin que nadie nos dijese nada. Al final del vuelo, el asistente de vuelo cogió el micrófono y dijo: '¡Enhorabuena Sr. y Sra. Jenner! Acaban de unirse al club de aquellos que han tenido sexo en un avión. ¡Estamos muy orgullosos de vosotros y hemos decidido regalarles una botella de champán!'. No podía estrujarme más en el asiento. Estaba mortificada", contaba Kris.

Por: Bang Showbiz