Kepa Amuchastegui fue diagnosticado con cáncer y pidió ayuda: "No podré volver a trabajar"

Este 28 de abril, el reconocido actor Kepa Amuchasteguicompartió un emotivo video en sus redes sociales, donde reveló los motivos de su ausencia en las plataformas digitales. En un sincero mensaje, el actor de 84 años compartió que atraviesa una difícil situación de salud: padece cáncer de vejiga.

Mira también: Kepa Amuchastegui le reveló a Suso cómo fue hacer un desnudo con Amparo Grisales

Después de siete meses de silencio, el actor rompió su pausa para explicar las razones detrás de su ausencia y detalló cómo esta enfermedad ha afectado su vida personal y profesional. “Les cuento, yo venía sangrando por la orina desde ya hacía algún tiempo, cuando me llamó un nefrólogo, el encargado de los riñones, para ponerme una cita”, relató al inicio de su video.

Qué tipo de cáncer tiene Kepa Amuchastegui

En su mensaje, Kepa compartió detalles sobre su diagnóstico, el tratamiento que está siguiendo y el impacto que esta enfermedad ha tenido en su carrera artística. “Un doctor me dijo que, revisando los exámenes que aparecían en mi página de la EPS, había descubierto que solo tenía un riñón funcionando y que algo andaba mal con mi vejiga... Efectivamente, descubrieron un cáncer en la vejiga”, explicó con tono reflexivo.

Publicidad

Kepa Amuchastegui pidió ayuda económica

Debido a su delicado estado de salud, el bogotano también hizo un llamado a sus seguidores, ya que no podrá continuar con su trabajo como lo hacía antes. Con gran humildad, solicitó apoyo económico para poder enfrentar esta nueva etapa de su vida, pues ha optado por someterse a inmunoterapia, un tratamiento menos agresivo que busca frenar el crecimiento del tumor y prevenir metástasis, aunque este no garantiza su curación.

Mira también: ¿Por qué Kepa Amuchastegui no ve las novelas en las que actúa?

"He decidido someterme a la inmunoterapia. En esas ando, llegados a este punto inútil, decirles que no podré volver a trabajar en lo que sé hacer, actuar, dirigir, escribir y que, por lo tanto, no podré seguir percibiendo dinero. Es por esa razón que acudo a los que me han seguido durante todo este tiempo y a aquellos que buenamente quieran para que me colaboren con su ayuda", expresó.

Publicidad

Como parte de su solicitud, puso a disposición diferentes formas de colaboración económica. Una de ellas es a través de las membresías en su canal de YouTube, donde se pueden encontrar videos con contenido variado que incluye novelas, cuentos, poesía, canciones, anécdotas, cine y más. También habilitó su página en Patreon, donde es posible realizar contribuciones mensuales de 3, 10 o 25 dólares, exceptuando a quienes ya hacen parte de su grupo de patrocinadores. Además, quienes deseen hacer una donación directa pueden hacerlo a través de su cuenta de Nequi.