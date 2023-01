¿Kendall Jenner también se inyectó los labios? Parece que le sigue los pasos a su hermana

Kylie Jenner aclara que su hermana Kendall no se ha puesto labios

¿De verdad le siguió los pasos a su hermana menor?

Esta semana en la noche Kendall Jenner y Kylie Jenner hicieron una sesión especial de preguntas y respuestas a través de Facebook Live para promocionar el lanzamiento de su nuevo libro. Sin embargo, cuando la cámara enfocó a la súper modelo, muchos se olvidaron del libro y llevaron sus ojos inevitablementea su rostro por la nueva apariencia de Kendall.

¿Entonces qué fue lo que le sucedió a Kendall Jenner?

Todo el público que se unió a la transmisión de las estrellas de 'Keeping up With The Kardashians' no pudieron evitar notar que esta vez Kendall se parecía demasiado a Kylie, y todo gracias a que su labio inferior se veía visiblemente más grueso que de costumbre.

No tuvieron que pasar muchos minutos para que miles de fans se lanzaran a las redes para criticar a Kendall asegurando cosas como: "Kendall Jenner borró su Instagram solo para ponerse inyecciones en los labios, vaya ícono", dijo un chico en Twitter. Mientras que otro señaló, "@KendallJenner mi amiga pesó que eras Kylie. ¿Qué sucede con ustedes?". "Realmente espero que Kendall Jenner no le haya hecho mi**das a su cara", suplicó alguien más. "Chicos, Kendall me dejó delinear sus labios con delineador y ahora todo el mundo piensa que ella se puso inyecciones en los labios. Lo siento Kendall", dijo la magnate de los cosméticos, quien en el pasado aceptó que efectivamente aumentó el tamaño de sus labios al no sentirse cómoda con lo delgados que eran naturalmente.

A diferencia de sus hermanas, Kendall siempre ha resaltado dentro del clan Kardashian-Jenner debido a su look natural y sus curvas más ligeras, motivo por el cual muchos no dudaron en atacarla sin piedad.

Luego de un buen rato de drama en las redes, Kylie tomó su cuenta de Snapchat para aclarar qué sucedió con los labios de Kendall.

