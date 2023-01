¿Kendall Jenner podría tener su propio reality show?

La modelo Kendall Jenner (20) alcanzó la fama siendo una niña gracias al programa de telerrealidad de su familia, 'Keeping Up with the Kardashians'. Sin embargo, el haber crecido entre cámaras de televisión no ha sido suficiente para que la joven se interese por contar con su propio espacio televisivo, como ya han hecho sus hermanastras Kourtney y Khloé y su hermanastro Rob protagonizando un spin-off en solitario del reality como 'Kourtney and Kim Take Miami' o 'Rob & Chyna'.

"No, me gusta demasiado trabajar con toda mi familia", comentó Kendall a la revista Vogue cuando le preguntaron si existía la posibilidad de que aceptara realizar un reality que se centrara exclusivamente en ella.

Publicidad

Desde que comenzó su meteórica carrera en la industria de la moda, la maniquí ha ido espaciando cada vez más sus apariciones en 'Keeping Up with the Kardashians', ya que salir en televisión nunca ha sido su vocación.

"[Si no hubiera sido modelo] Probablemente trabajaría en una granja en algún lugar", reveló la joven cuando le preguntaron a qué se habría dedicado.

El último en sumarse a la idea de compartir sus experiencias más íntimas con los telespectadores ha sido su hermano Rob, que junto a su prometida Blac Chyna está inmerso en la grabación de su nuevo programa, 'Rob & Chyna', que documentará la preparación de su boda y su nueva vida como padre del hijo que ambos esperan.

Por: Bang Showbiz