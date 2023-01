Kate del Castillo presume del cariño de sus fans en su 44 cumpleaños

Aunque estos últimos meses no hayan sido precisamente los mejores para Kate del Castillo a nivel profesional, debido al escándalo de su estrecha relación con el narcotraficante El Chapo y su viaje para entrevistarle junto al actor Sean Penn, la estrella mexicana ha contado en todo momento con el apoyo de sus incondicionales fans, a quienes ahora ha querido rendir su particular homenaje después del aluvión de obsequios y felicitaciones que le enviaron este domingo con motivo de su 44 cumpleaños.

En un vídeo publicado en su cuenta de Instagram, la intérprete ha mostrado todos los regalos de sus 'KDC lovers', como se autodenominan sus seguidores, que ocupan cada rincón de su casa estos días y que le han hecho sentirse increíblemente afortunada.

Publicidad

"Pues hoy, en el día de mi cumpleaños, quiero agradecerles a todos los 'KDC lovers' tanto amor y tanto cariño. Por favor, que se vea todo lo que me han mandado", afirma Kate en la grabación, en la que aparece sentada en un sofá blanco y rodeada de un sinfín de obsequios, entre los que se encuentran felicitaciones tamaño XXL con su foto, peluches, globos y manualidades. "Ha sido un regalo increíble que siempre me pasa en Navidad y en mi cumpleaños. Me tienen llena de sorpresas todo el año y de amor. Los amo con toda mi alma a todos. Muchísimas felicidades también a ustedes. Les mando muchos besos y todo mi amor".

En un cumpleaños tan especial, a Kate tampoco podía faltarle el cariño de su familia y, en concreto a través de las redes sociales, de su hermana mayor Verónica del Castillo, que se sumó a todos los mensajes de sus seguidores para desearle un día lleno de felicidad.

"Te quiero hermanita. Dios te bendiga siempre", le deseaba Verónica a través de su perfil de Twitter.