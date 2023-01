Kanye West hace breve aparición en público, un año después de su crisis

Kanye West, una celebridad con gran presencia mediática y un matrimonio de alto perfil con Kim Kardashian , terminó abruptamente en noviembre de 2016 una gira y fue hospitalizado tras protagonizar inusuales broncas sobre el escenario.

En su aparición más visible este año, West contribuyó con un verso a una canción lanzada el martes por Cyhi The Prynce, un rapero de Atlanta al que West firmó anteriormente en su sello discográfico.

La canción, "Dat Side", expone los peligros de la fama y apunta a los críticos, con West hablando de lo que es ser negro en su vecindario de Los Ángeles.

"Los vecinos dijeron que dejé al vecindario con un ojo morado", dijo el hombre de 40 años y padre de dos hijos.

También parece hacer referencia a su pelea con Swift.

En su canción "Famous" de 2016, West alardeaba de que la estrella pop podía tener sexo con él y se atribuía el crédito de su celebridad.

Swift expresó su molestia por la letra de esa canción y respondió con "Look What You Made Me Do", una vengativa melodía que lanzó en agosto.

La última aparición pública de West tras su hospitalización, se produjo en diciembre cuando inesperadamente se presentó en la Trump Tower, en Nueva York, para reunirse con el entonces presidente electo Donald Trump.

Por: AFP