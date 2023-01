Kany García declaró su homosexualidad en redes sociales

García mantiene una relación con su entrenadora Jocelyn Troche, con quien aparece en la imagen que acompañó con este mensaje:



"Qué momento tan perfecto para abrir mi corazón y mostrarme tal cual soy siendo el fin de semana de enamorados. El amor siempre triunfa, siempre libera y siempre transforma. Hoy quiero dejar mis miedos a un lado y encarar mi verdad. Es así q les comparto una foto bien especial con esta mujer extraordinaria que me ha robado el corazón, que me hace feliz y que suma a mi vida. Porque creo que lo bueno no se esconde sino que se comparte. Porque si algo no sufre de pecado es el amor y porque al final del camino quiero mirarme de frente y abrazarme sabiendo que en mi vida siempre me fui fiel. Es así que les comparto mi plenitud. Cuando se habla con amor y con verdad solo cosas buenas pueden pasar".



La cantante de éxitos como 'Con mi amigo en el baño', 'Para volver a amar', aprovechó la víspera del Día de San Valentin, para agradecer a la mujer que hace de sus días.

Recordemos que Kany hizo parte de La Voz Kids como asesora de Andrés Cepeda.