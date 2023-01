Justin Bieber se niega a cantar 'Despacito' y le lanzan un objeto

El pasado 10 de junio el cantante canadiense ofreció un concierto en el festival Summerburst de Estocolmo, Suecia. Durante un momento del show los seguidores le pidieron que interpretara 'Despacito', tema donde hace featuring del éxito de Luis Fonsi y Daddy Yankee.

Justin Bieber, muy amablemente, le explicó a la multitud que no era posible: "No puedo hacer eso específicamente... no me sé la letra... no puedo". No pasaron muchos segundos cuando, al parecer, una botella de agua voló rumbo al cuerpo del artista, quien tuvo que moverse para no ser golpeado.

Bieber continua su 'Purpose World Tour' por otros países de Europa, Norte América y Asia.

