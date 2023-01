Justin Bieber responde a Selena Gomez asegurando que lo engañó con Zayn Malik

La cantante Selena Gomez, que mantuvo una relación intermitente de cinco años con Justin Bieber, no ha dudado en recomendar públicamente a su exnovio que no publique más fotografías de su actual pareja, la joven Sofia Richie, si es incapaz de soportar las críticas que recibe en ellas por parte de algunos de sus seguidores, después de que el cantante amenazara con cerrar al público su cuenta de Instagram precisamente por ese mismo motivo.

"Voy a hacer mi Instagram privado si no paran con las críticas, esto se está saliendo de control. Si de verdad fueran mis fans, no serían tan crueles con las personas a las que les doy 'me gusta' o a las que les envío mensajes", se quejaba el cantante en Instagram después de compartir varias imágenes seguidas suyas junto a Sofia, que no gustaron demasiado a cierto sector de sus admiradores.

Ni corta ni perezosa, Selena decidió dejar un comentario en esa misma publicación para recordarle que sus fans no eran el enemigo: "Si no eres capaz de soportar las críticas, entonces deja de publicar fotos de tu novia. [Su relación] Debería ser algo especial solo entre ustedes. No te enfades con tus fans. Ellos te quieren".

Poco después la cantante volvió a criticar de nuevo la actitud de Justin, aunque de forma más velada, publicando en su Instagram un collage de fotos suyas junto a sus fans para darles las gracias por apoyarla incondicionalmente.

"Son mi vida. Lo que más me importa. Gracias por permitirme hacer lo que más me gusta cada día", escribió la intérprete.

Horas más tarde el cantante canadiense respondía a las acusaciones de Selena y le aseguraba a sus fanáticos que ella le había sacado provecho a su relación para tener más fama. El post fue eliminado a los pocos minutos:

“Es gracioso ver a gente que me usó para tener atención y todavía tratan de apuntarme. Qué triste. Con amor”, escribía Justin en Instagram.

Aunque los comentarios fueron eliminados en pocos minutos, Justin se apresuró a responderle a Selena asegurando que ella lo había engañado con Zayn Malik, ex One Direction.

“Yo te engañé… ¿me olvidé de ti y de Zayn (Malik)?”, respondió el canadiense.

Lo cierto es que ambos artistas optaron por eliminar sus comentarios de la red social y han preferido continuar haciendo difusión en Instagram a sus giras musicales.

Por: Bang Showbiz