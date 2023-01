Juan Pablo Raba publica foto “como Dios lo trajo al mundo” y enciende Instagram

Juan Pablo Raba es uno de los actores colombianos más guapos de la farándula y no es para menos, su físico, talento y faceta de padre y esposo amoroso tiene enamorada a más de una seguirá.

Pero ahora las ha vuelto locas con una de las más recientes publicaciones que hizo en su cuenta oficial de Instagram, en donde compartió una postal en donde aparece completamente desnudo y demostrando su pasión por las bicicletas.

“Bici, naturaleza y desnudez. Esta foto lo tiene todo. Fue tomada durante nuestro entrenamiento para esta temporada. La pregunta es: ¿quién la tomó?”, escribió junto a la imagen.

Por supuesto, sus seguidoras quedaron completamente impactadas y no dudaron en comentar.

“¿De qué marca es el casco?”, escribió una seguidora a manera de broma.

“Con todo el respeto de @fonsecamonica ¿todo eso es tuyo? ¡Madre mía!”, comentaba otra haciendo referencia a su esposa.

Lo cierto es que por ahora el actor se encuentra en promoción de la nueva temporada de la serie ‘SIX on HISTORY’ y en dicha publicación no dudó en invitar a no perderse ni un capítulo.

