JoJo se sometió a una traumática dieta para perder peso… y no le sirvió de nada

La cantante JoJo, que publicará próximamente su primer álbum en diez años, 'Mad Love', llegó a sobrevivir consumiendo únicamente 500 calorías al día después de que su antigua compañía discográfica la presionara para perder peso, llegando incluso a contratarle un nutricionista que le recomendó que se inyectara "suplementos alimenticios".

"Esa es una de las cosas que accedí a hacer y que acabaron pasándome factura a nivel psicológico. Estaba sometida a mucha presión por la compañía con la que trabajaba antes, y querían que perdiera peso rápidamente. Así que me pusieron un nutricionista y él me dio suplementos alimenticios, me ponía inyecciones, por lo visto era algo que hacían 'todas las chicas'. Era una forma de conseguir que tu cuerpo solo necesitara una cantidad específica de calorías al día. Yo consumía solo 500 calorías diarias. Es la cosa menos sana que he hecho en mi vida", confiesa la joven a PopSugar.

La única razón por la que la intérprete accedió a seguir un régimen tan peligroso para su salud fue el miedo que sentía ante la idea de que su sello se negara a sacar al mercado el álbum en el que estaba trabajando en ese momento.

"Pensaba que si no lo hacía no lanzarían mi disco, ¡lo cual no hicieron de todas formas! Así que ni siquiera funcionó".

El único aspecto positivo de tan traumática experiencia es que la joven aprendió una valiosa lección, guiarse única y exclusivamente por su propio criterio a la hora de tomar decisiones sobre su carrera profesional.