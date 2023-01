Jessica Alba pide un mayor control de armas de fuego en los Teen Choice Awards

La actriz Jessica Alba aprovechó su presencia en la gala de premios Teen Choice Awards -galardones en los que el público juvenil vota a sus artistas preferidos del año- para lanzar un poderoso discurso sobre la necesidad de un mayor control sobre las armas de fuego en Estados Unidos que ayude a poner fin a los brutales tiroteos que han dejado decenas de víctimas en los últimos tiempos, especialmente en el seno de la comunidad juvenil.

Rodeada de varios adolescentes que habían perdido a familiares y amigos en ataques recientes como los sucedidos en San Bernardino (California), Newton (Connecticut) y Orlando (Florida), la intérprete pidió a los espectadores que escribieran mensajes en las redes sociales bajo el hashtag #StopThe Violence ('Acabemos con la violencia').

"Hoy tenemos que estar del lado de estos jóvenes, ahora más que nunca debemos poner fin a este sinsentido, tener empatía y preguntarnos qué está pasando en nuestro país. Estas cosas ocurren con demasiada frecuencia y debemos pararlo ", añadió en su intervención.

De la misma forma, el cantante Justin Timberlake, que recibió un galardón especial para conmemorar el décimo aniversario de su exitoso disco 'FutureSex/LoveSounds', animó a los jóvenes estadounidenses a hacer uso también de su derecho a decidir para transformar la sociedad y defender valores como la tolerancia y el respeto a las diferencias.

"Estoy aquí para decirles que su opinión y sus elecciones importan mucho. Mis padres me enseñaron a respetar a los demás, a mí mismo y a todo el mundo más allá de su raza, su religión y su orientación sexual. Sean parte de la solución y no del problema. No malgasten sus 20 y sean buenos con sus padres y con los demás. Salgan ahí fuera y conviértanse en la mejor generación de la historia. Espero que algún día mi hijo vea todos estos cambios", aseveró el astro de la música.

Entre los grandes triunfadores de la ceremonia que tuvo lugar en Inglewood (California) destaca la serie 'Pretty Little Liars', que recibió seis estatuillas incluyendo la de mejor drama televisivo, el actor Dylan O'Brien -quien fue premiado hasta en cuatro ocasiones a pesar de que no pudo acudir al evento-, así como los grupos musicales 5 Seconds To Summer y Fifth Harmony con tres galardones cada uno.

Por su parte, Justin Bieber y Selena Gomez fueron coronados respectivamente como artista musical masculino y femenino del año, mientras que Zac Efron y Chloë Grace Moretz hicieron lo mismo en el apartado del cine de comedia. Daisy Ridley ganó la estatuilla al artista revelación por el séptimo episodio de 'Star Wards' y 'Deadpool' fue elegida mejor película de acción del año.

Por: Bang Showbiz