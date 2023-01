Jessi Uribe, Marc Anthony y otros famosos que han desaparecido tatuajes de sus exs

Actualmente, una de las famosas ‘pruebitas’ de amor es hacerse un tatuaje en honor a su enamorado, incluso, en las celebridades nacionales e internacionales es muy común verlo, pues muchos se han grabado en su piel el nombre de su pareja o algún símbolo que identifique a las dos personas.

Para no ir muy lejos, empezaremos hablando de Jessi Uribe y su exesposa Sandra Barrios , pues el cantante antes tenía tatuado el nombre de la mujer en su muñeca, sin embargo, ahora tiene un brazalete totalmente negro, lo que indicaría que se tapó el grabado de su ex, detalle que sus seguidores no pasaron por alto.

Marc Anthony también es una de las celebridades que tiene varios tatuajes y uno de ellos fue el nombre de Jennifer Lopez en su muñeca derecha. Sin embargo, siete años después de relación y tras la ruptura, el artista no tuvo de otra que hacerse un nuevo diseño sobre el nombre de la Diva del Bronx.





Kylie Jenner no se quedó atrás con su tatuaje, pues la celebridad internacional se grabó en su tobillo la inicial de su novio Tyga, no obstante, tras el fin de la relación y su pronto romance con Travis Scott, la empresaria decidió renovar el tatuaje y darle un nuevo diseño, pues se dejó la palabra “La”, sin explicar su significado.



Cuando la actriz Melanie Griffith fue esposa de Antonio Banderas se tatuó su nombre dentro de un corazón en uno de sus brazos, sin embargo, ahora se le ve el corazón solo, aunque un poco obstruido, pues hizo el intento de borrar el nombre de su ex.

La actriz Eva Longoria se encontraba muy enamorada del deportista francés Tony Parker, pues luego de su matrimonio en el 2007 se tatuó un gran “NUEVE” en su cuello haciendo referencia al número del jugador en el uniforme de los San Antonio Spurs, además, también se hizo un grabado en su muñeca con la fecha de la boda y otro más oculto con las iniciales de su esposo. No obstante, estos tres tatuajes desaparecieron en 2010 después de su divorcio.





