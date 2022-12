Jason Mraz presenta su nuevo disco titulado "Yes!"

Todo el mundo debe aprender a decir “SI”. Decir “SI” inspira a la creatividad, es lo que permite que esta ocurra. “SI” es amor, “SI” es lo que nos da vida. Estamos en este mundo por que dos personas dijeron que sí a unir sus vidas. El decir si le ha dado a este cantante compositor, músico, fotógrafo, cinematógrafo y activista social una vida más allá de sus sueños salvajes. Desde sus inicios tocando en pequeños cafés en la ciudad de San Diego, Mraz ha llevado su mensaje positivo y su sonido “folk-pop” a diferentes públicos alrededor del mundo a través de sus grabaciones, sus vibrantes actuaciones y sus esfuerzos filantrópicos.

Durante todo este camino, se ha hecho acreedor a múltiples reconocimientos y certificaciones de discos de Platino en más de 20 países y ha vendido más de 48 millones de canciones he hizo historia con su clásico tema “I’m Yours”, el cual ganó dos Grammy’s además de obtener 6 nominaciones. Se hizo acreedor al prestigioso premio Hal David Songwriter Hall of Fame Award como compositor y ha tocado en un sin número de anfiteatros y arenas; así como haber llenado lugares tan prestigiosos como The Hollywood Bowl, Madison Square Garden y London’s O2 Arena. El decir “SI” ha sido una buena herramienta en la vida de Mraz.

Mraz siempre quiso hacer un disco acústico. “Me tomó literalmente años desarrollar las canciones correctas, encontrar a los músicos e idear los arreglos”. Comentó. Para ayudar, Mraz contacto a uno de sus productores favoritos, Mike Mogis. Quién es conocido por su trabajo con Bright Eyes y Rilo Kiley. “Soy un gran fan de ambas bandas y lo mismo de Mike como músico, productor y arreglista. Me gusta el hecho de que pueda crear discos sónicamente enormes pero que a la vez conserven la integridad artística que caracteriza usualmente al mundo independiente y yo quería esa experiencia”.

“YES!” Brilla junto a Raining Jane. Crean armonías que junto a las letras de Mraz hacen de este disco una obra superior. Canciones como: “Hello, You Beautiful Thing,” “Long Drive,” “3 Things” y “Love Someone,” canciones que Mraz siente que encajan en la misma categoría que sus hits pasados: “I’m Yours” y “I Won’t Give Up.”

Líricamente hablando, Jason regreso al territorio que había protegido con sus dos discos pasados, los cuales además incluyen sus lanzamientos del 2002 “Waiting For My Rocket To Come” y “Mr. A–Z” del 2005. “Esas canciones hablaban de sanar, del amor, de la fe y de nuestro rol en el medio ambiente. Eran canciones para aceptar quienes somos, de compasión, de saber dejar ir. Mis nuevas canciones son sobre historias de las cuales he venido hablando desde hace ya mucho tiempo”.



Para crear las canciones de “YES!”, Mraz quiso ser muy claro en cuanto a cómo comenzar y como terminarlo. “Hubo muchas ideas sobre cómo y que escribir, por ejemplo la canción que abre el disco”: “Rise” te lleva por “Love Someone” y lleva al escucha en un viaje que emocional como en la canción: “Out of My Hands”, una canción que Jason dice que fue inspirada por la ruptura de una amistad. Esa canción, es seguida por un cover a Boyz II Men, “It’s So Hard To Say Goodbye To Yesterday.” “El disco contiene una canción que se llama ‘Shine’, que tiene esta energía explosiva que termina con una armonía muy dulce, justo como el disco comienza”. Expresa: “Esta canción habla sobre como el proceso de sanación es indefinido y cómo podemos ser capaces de irradiar nuestra luz sobre los demás. Para mí, la belleza de este disco es poder tener la oportunidad de escucharlo completo. Todas las canciones importan y estoy encantado con ese resultado”.

Mraz está además listo para arrancar su nueva gira mundial para apoyar la salida de este disco. Llegando a la conclusión que la dotación musical debe de ser muy pequeña, con el objetivo de crear un show mucho más íntimo, en venues pequeños y dejar de lado los grandes anfiteatros. “Un teatro es donde la música se disfruta mejor, ahí es donde la comunión entre el músico y el público sucede. Cuando hablo con la gente y puedo compartir más que solo mis canciones, me siento muy bien. Quiero comprometerme a tocar en venues donde la acústica sea impecable, donde todo mundo tenga un buen asiento y donde todo mundo pueda interactuar en el show, ya sea cantando, pidiendo a la demás gente que guarde silencio o simplemente siendo espectadores; quiero que se sienta como un lugar sagrado y sé que eso es importante para la gente que suele ir a mis conciertos”.



Y por supuesto, Mraz estará de gira junto a Raining Jane. “Estas mujeres son mis amigas, las conozco desde hace mucho tiempo y por fin tenemos la oportunidad de salir de gira juntos y poder compartir nuestra pasión con los demás”. El arte del nuevo disco captura la comunión y el espíritu de unidad que invadió las sesiones de grabación del disco. La imagen de 5 aves volando en formación V. Para Jason, esta figura es altamente simbólica, en parte porque V es el símbolo romano al número cinco y hoy día, el espíritu que rodea a Mraz y a su Nuevo ensamble lo confirman 5 personas. Jason comenta: Aun cuando yo estoy al frente de este grupo, todos tenemos la misma fuerza en el ensamble, yo estoy ahí para ayudarlas a volar así como ellas están listas para ayudarme a emprender mi propio vuelo también”.