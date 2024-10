Informaron que el hijo de Diomedes Díaz sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios

Crece la preocupación por el estado de salud de Miguel Ángel Díaz, uno de los hijos reconocidos del cantante de vallenato Diomedes Díaz. Luego de que su hermano Rafael María diera a conocer la situación a través de sus redes sociales, Yolanda Rincón, madre del paciente, se pronunció por medio de su cuenta oficial de Instagram, generando zozobra entre los seguidores de la familia.

Qué se sabe sobre la salud de Miguel Ángel Díaz

Según informó la mujer, el hombre sufrió cuatro paros cardiorrespiratorios el 22 de octubre de 2024 y, aunque su situación es delicada, los doctores lograron reanimarlo y darle la atención necesaria para hacer que permanezca con vida. Es importante mencionar que desde temprana edad, el artista fue diagnosticado con insuficiencia renal crónica, lo que ha llevado a sus seres cercanos a estar pendientes de su estado.

"A la edad de 22 años perdió sus 2 riñones estuvo en diálisis 3 años y con la ayuda de Dios yo le doné uno de mis riñones, pero este ya cumplió su ciclo y en enero de este año entra nuevamente a diálisis peritoneal. Esto ha debilitado mucho su salud hasta el punto de estar en riesgo su vida", explicó la mujer en la misma publicación.

Además, agregó que, aunque los médicos "no le dan muchas esperanzas", están realizando todo lo posible para mantenerlo vivo con el respirador artificial. Rincón solicitó la ayuda de los diomedistas, martinistas y en general los fanáticos del vallenato para unirse a la cadena de oración que están a haciendo a nombre de Miguel Ángel, pues no pierde la esperanza de que podrá salir sano y salvo de esta situación que pone en vilo a todo su núcleo cercano.

Las reacciones por parte de los usuarios de Internet no se han hecho esperar, pues le han deseado mucha fortaleza a la expareja de Diomedes Díaz y pronta recuperación al joven que en este momento se encuentra luchando contra el diagnóstico: "Que Dios pase su manos sanadora y lo pare de esa cama", "señora, un abrazo, estamos con ustedes todos los diomedistas unidos en oración para que se mejore rápido de nuestro querido MIGUEL ÁNGEL. En manos de Dios todo va estar bien", son algunos de los mensajes que se destacan.

