¡Increíble! Mira el radical cambio de ‘look’ de J Balvin

J Balvin compartió por medio de su cuenta de Instagram el regreso de los colores fluorescentes en su cabello.

El color amarillo sin duda captó la atención de millones de usuarios logrando que su fotografía superara los 300 mil ‘Me gusta’, aunque también no tardaron en responder en los comentarios ante el drástico cambio y su parecido a "un pollito".

A pesar de estos cambios que generan polémica en redes el cantante colombiano es hoy uno de los iconos de cultura musical y de estilo que define Latinoamérica según la revista Vogue Latinoamérica. Además, agregó “Su estilo es 100% una referencia de cómo viste a generación millenial hoy”.

El artista confesó en el artículo de la revista de moda que su secreto " es no tener miedo a ser yo. A ponerme las cosas porque me siento cómodo y no por lo que digan los demás”.