Iggy Azalea compra una casa para empezar de nuevo tras su ruptura con Nick Young

Tras mudarse a Australia, su tierra natal, para pasar más tiempo con sus familiares y completar el panel de jueces del concurso 'The X Factor Australia', Iggy Azalea ha dado otro gran paso para dejar atrás de una vez por todas su tormentosa relación con el jugador de la NBA Nick Young: comprar una nueva casa.

"Tengo ganas de llegar a casa y empezar a colocar todas mis cosas en mi nuevo hogar. He estado molestando a Adam Lambert y a Guy Sebastian, sus compañeros en 'The X Factor', hablándoles sobre alfombras toda la semana", confesó la rapera en su Twitter.

La cantante abandonó la mansión que compartía con Nick en Tarzana (California) a finales de junio, después de descubrir gracias a los vídeos de las cámaras de seguridad de la vivienda que su exprometido había invitado a diferentes chicas a pasar la noche en su ausencia.

En un primer momento se pensó que la intérprete había echado al deportista de la casa tras enterarse de sus infidelidades, después de que se publicaran fotos del coche de Nick siendo remolcado por una grúa fuera del garaje, pero la propia Iggy se encargó de desmentir dichos rumores explicando en su cuenta de Twitter que era ella quien iba a abandonar la vivienda.

"Nunca me he llevado el coche de nadie y tampoco he echado de 'mi' casa a Nick. La vivienda pertenece a Nick, soy yo la que se va a mudar. Gracias", publicaba recientemente en la plataforma.

Iggy ha decidido refugiarse en su trabajo tras el final de su relación con Nick, con quien se comprometió en 2015, después de exhibir su consternación al conocer la noticia de que la madre del hijo de su exnovio, Keonna Green, está esperando ahora el segundo retoño de ambos.