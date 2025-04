Hija de Marbelle aseguró que fue acosada y maltratada por hombres: "no me pienso quedar callada"

"No, no me pienso quedar callada", con estas palabras, Rafaella Chávez denunció en redes sociales la angustiante situación que vivió a manos de unos sujetos en la calle, quienes la abordaron cuando estaba saliendo del gimnasio al que va con frecuencia. La joven aprovechó para rechazar cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres y prometió explicar en los siguientes días los pormenores del hecho.

Mira también: Rafaella Chávez confesó que “recompensas” de Marbelle la llevaron a pesar más de 84 kilos

"Anoche viví una experiencia horrible de maltrato y acoso por parte de dos hombres, saliendo del gimnasio. Es increíble que a estas alturas, las mujeres tengamos que aguantar que nos agredan y se aprovechen de esa forma al vernos solas (...) próximamente contaré más detalles", escribió en las plataformas digitales.

Posteriormente, indicó que el vehículo en el que se movilizaba también habría sufrido algunos daños "solo por ser mujer"; sin embargo, no especificó si fueron menores o si debió acudir a un mecánico para que le brindara soporte con la reparación. Es necesario mencionar que Rafaella no ha brindado más información al respecto, por lo que sus fans están a la espera de que se pronuncie sobre el tema.

Publicidad

Mira también: Marbelle vio la audición de su imitadora en Yo Me Llamo y dijo si la habría dejado pasar

Las reacciones ante esta situación no se han hecho esperar, pues muchos usuarios de Internet le preguntaron por su estado y le demostraron su apoyo: "Qué horror. Esperemos que los desadaptados que la intimidaron sean identificados y judicializados 😢😢😢", "👏así es. Y en algunos casos la mismas mujeres abusan al ver solas a otras mujeres para generar acoso y no me refiero solo al sexual👏👏👏", son algunos de los mensajes que se destacan.

Publicidad

¿Quién es Rafaella?

En su cuenta oficial de Instagram recoge más de 980 mil seguidores que se han declarado grandes admiradores no solo de su faceta artística que la ha llevado a hacer covers de canciones como 'Amargura', 'Killing me softly' y lanzar su primer sencillo 'Playa privada'; sino que también de su estilo de vida, pues en varias oportunidades ha expuesto las actividades que realiza dentro de la industria del entretenimiento.

Mira también: Rafaella, hija de Marbelle, dijo que tuvo pequeño accidente: "Sobreviví, estuve asustada"

Esto implica una exigente rutina de ejercicio para mantener las curvas, sesiones de fotografías, viajes, alimentación saludable, moda y prácticas que fortalecen su bienestar mental, tal es el caso de sumergirse en agua helada.